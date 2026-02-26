Spaccata notturna e furto alle Camere ardenti del Policlinico di Modena

Nella notte, qualcuno ha scassinato l’ingresso delle Camere ardenti del Policlinico di Modena, entrando e portando via quanto possibile. L’episodio si è verificato in un’area delicata e riservata, suscitando preoccupazione tra il personale e le autorità. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli del tentativo di furto e sugli eventuali responsabili.