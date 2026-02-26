Spaccata notturna e furto alle Camere ardenti del Policlinico di Modena
Nella notte, qualcuno ha scassinato l’ingresso delle Camere ardenti del Policlinico di Modena, entrando e portando via quanto possibile. L’episodio si è verificato in un’area delicata e riservata, suscitando preoccupazione tra il personale e le autorità. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli del tentativo di furto e sugli eventuali responsabili.
Persino un luogo così particolare come sono le Camere ardenti, presso il Policlinico di Modena, non è immune al crimine. La scorsa notte, infatti, è stato a messo a segno un furto all'interno dell'edificio nel complesso di via del Pozzo.Ignoti sono riusciti ad entrare nella struttura dopo aver. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Crans-Montana, tanti giovani alle camere ardenti dei ragazzi italiani: “Siamo tutti distrutti”Per le cinque vittime italiane della strage di Crans-Montana è stata allestita la camera ardente.
Crans Montana, aperte la camere ardenti di Achille Barosi e Chiara Costanzo. Proclamato lutto cittadinoÈ atterrato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 5 gennaio, il feretro di Achille Barosi insieme ad altre quattro delle sei vittime italiane morte...
Temi più discussi: Nuova spaccata notturna. A essere preso di mira il bar ‘Il Brigante’ in centro; Spaccata notturna a Puianello. Svaligiata una boutique: Bottino di centinaia di euro; La Panda usata come ariete per sfondare la vetrina della gioielleria; Rovigo, spaccata nella notte alla gioielleria Stroili al centro commerciale La Fattoria.
Spaccata notturna in farmacia a Codroipo: arrestato 21enne stranieroArrestato a Volpago del Montello un 21enne accusato del furto da 15 mila euro in una farmacia di Codroipo. nordest24.it
Spaccata notturna al megastore: rubati carte Pokémon e Lego per 40mila euroPonte di Brenta, spaccata al megastore ItaCasa: bottino da 40mila euro tra smartphone e Lego. nordest24.it
Spaccata notturna in farmacia a Codroipo: arrestato 21enne straniero --> https://www.nordest24.it/volpago-arresto-furto-farmacia-codroipo-carabinieri - facebook.com facebook
Alghero, quattro denunce per la spaccata notturna ai danni del bar x.com