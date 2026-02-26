Spaccano i distributori automatici con il martelletto vandali incastrati dalla spy cam | scatta la denuncia

Due giovani sono stati smascherati dopo aver danneggiato alcuni distributori automatici nel centro di Senigallia. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso le azioni dei vandali, permettendo alle forze dell'ordine di identificarli e procedere con le denunce ufficiali. L’episodio si è verificato nelle ultime ore e ha attirato l’attenzione della comunità locale.

Identificati i due giovani responsabili del danneggiamento di alcuni distributori automatici nel centro di Senigallia. Gli agenti del Commissariato di Senigallia sono risaliti ai ragazzi grazie alle immagini di videosorveglianza consegnate dal legale rappresentante della ditta proprietaria delle.