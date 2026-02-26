Sovrappeso tosse persistente lavori pesanti | attenti all’ernia

LA CHIRURGIA. L’ernia inguinale è una delle patologie più diffuse, soprattutto tra gli uomini adulti, ma spesso viene sottovalutata finché il dolore non diventa persistente. Si manifesta quando una porzione di intestino o di tessuto addominale fuoriesce attraverso un punto di debolezza della parete muscolare, solitamente all’inguine, creando una tumefazione visibile o palpabile. Non si tratta solo di un fastidio estetico: senza un trattamento adeguato può evolvere in complicanze anche serie. Conoscere cause, segnali e soluzioni chirurgiche è il primo passo per affrontarla in modo consapevole. «L’ernia nasce quando si rompe l’equilibrio tra la pressione interna dell’addome e la capacità dei tessuti di contenerla» Alla base della patologia c’è una fragilità della parete addominale, che può essere congenita oppure svilupparsi nel tempo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

