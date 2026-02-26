Sotto nei sondaggi Orbán denuncia un piano ucraino contro l’energia ungherese

«L’Ungheria non può essere ricattata». Con un video diffuso sui canali social del portavoce Zoltan Kovacs, il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha annunciato di aver ordinato una maggiore protezione delle infrastrutture critiche e il dispiegamento di truppe per difendere «strutture energetiche chiave». Secondo quanto riferito dal premier, sulla base dei rapporti dei servizi di sicurezza nazionale, «l’Ucraina sta preparando ulteriori azioni per interrompere il sistema energetico ungherese». Tra le misure: maggiore presenza della polizia e divieto di utilizzo dei droni nella contea di Szabolcs-Szatmár-Bereg, che si trova nella parte... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Marco Rubio a Budapest, incontro col premier ungherese Orban
Il Segretario di Stato Usa Marco Rubio è arrivato a Budapest per incontrare il premier ungherese Viktor Orbán.

Lo spot di Orbán con Meloni, Salvini e Netanyahu scatena polemiche (e il vicepremier parla ungherese)
Viktor Orbán ha inaugurato la sua campagna elettorale per le elezioni del 12 aprile 2026 con uno spot che ha fatto rapidamente il giro dei social

