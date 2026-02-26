Sotto il portico Unesco Bar Carlino è di nuovo qui Aspettando l’Europa con Binotto e Serra

Riecco sotto i portici l’appuntamento con Bar Carlino, l’ormai tradizionale talk show il quale anticipa le partite che vedono protagonista il Bologna sul palcoscenico europeo. Un’ora di diretta sotto il portico di San Luca, di fronte a Neri Pasticceria e Caffetteria, in via Saragozza 81. Questa volta la sfida è quella, attesissima, contro i norvegesi del Brann, già sconfitti per un 1-0 all’andata nel gelo di Bergen. Il match di ritorno dei playoff di Europa League sancirà il nome della squadra che accederà agli ottavi di finale: in città l’attesa è enorme. L’evento, come sempre in diretta sul canale 88 del digitale terrestre, sul sito web... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

