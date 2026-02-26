Primo anniversario della nuova disciplina, rimasta invariata, varata ai primi di febbraio dello scorso anno dall’Amministrazione Comunale di Fermo circa la sosta a tempo negli ex parcheggi blu, che dal 2 gennaio del 2025 non sono più a pagamento. Dodici mesi in cui gli stalli, dove prima si poteva parcheggiare solo dopo aver pagato, sono diventati liberi e sono disciplinati con disco orario. A tracciare un primo bilancio il vice Sindaco reggente e Assessore alla viabilità Mauro Torresi: "una misura su cui lavorammo come amministrazione comunale e come Polizia Locale per arrivare ad una disciplina che tenesse conto delle esigenze di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sosta, disco orario al mattino e pomeriggio libero"

Epifania a Misano: tuffo in mare al mattino, festa e calze in piazza al pomeriggioMisano Adriatico festeggia l’Epifania con un doppio appuntamento tra mare e piazza.

Precipitazioni diffuse al mattino, condizioni in miglioramento nel tardo pomeriggioIl cielo della Liguria si è aperto solo in tarda serata dopo una mattinata di pioggia battente che ha avvolto il territorio da Levante a Ponente, con...

Temi più discussi: Sosta, disco orario al mattino e pomeriggio libero; Traffico e sosta, stallo a disco orario su corso Mazzini. Modifiche alla viabilità a Porta Romana e in zona stadio; L'ex ministro Toninelli multato per sosta senza disco orario: la protesta su TikTok; Carsoli, al via i parcheggi a disco orario nella zona Postale: scatta la nuova regolamentazione.

Vaiano, entra in vigore la sosta regolamentata a disco orario in Via Giulio BragaVaiano (Prato), 14 maggio 2025 – A partire da giovedì 15 maggio entra in vigore a Vaiano la nuova disciplina della sosta regolamentata a disco orario in Via Giulio Braga, nel tratto compreso tra ... lanazione.it

Sosta con disco orario . La novità in piazza Macelli fa scoppiare la polemicaLe opposizioni sollevano critiche contro la decisione dell’amministrazione . Il sindaco replica: Più vantaggi per tutti e saranno ricavati più avanti altri stalli. A partire da ieri, sono entrate in ... lanazione.it

AMT3 rafforza i controlli: attenzione alla segnaletica e al disco orario Prosegue la campagna “Sosta Responsabilmente” di AMT3: controlli su stalli blu e bianchi nel comparto Catena e informazioni su pagamenti e parcheggi alternativi.... - facebook.com facebook