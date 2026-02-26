Sospesa dal Questore per trenta giorni l’attività di una sala scommesse vlt

Una sala scommesse e VLT di Arezzo rimane chiusa per un mese. La decisione è stata presa dal Questore, che ha disposto la sospensione dell’attività senza specificare i motivi ufficiali. La chiusura temporanea interessa l’intera struttura, che rimarrà inattiva fino alla fine del periodo stabilito. La vicenda riguarda l’intera operazione e il rispetto delle normative vigenti.

Arezzo, 26 febbraio 2026 – Il Questore della Provincia di Arezzo ha sospeso da oggi, per trenta giorni, la licenza dell’attività di una sala scommessevl t regolarmente autorizzata all’esercizio ed alla raccolta di giochi pubblici attraverso il negozio di gioco ubicato nel centro cittadino di Arezzo. Il provvedimento di sospensione dell’attività è stato adottato a seguito di diversi controlli effettuati dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della locale Questura dai quali è emerso che l’esercizio in questione continua ad essere abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, visto che già ad ottobre dello scorso anno il Questore della Provincia di Arezzo aveva emesso un analogo provvedimento di sospensione della licenza di P. 🔗 Leggi su Lanazione.it

