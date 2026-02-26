Sorry Baby dà il via al nuovo ciclo del Circolo del Cinema
Il Circolo del Cinema di Lucca presenta il nuovo ciclo di proiezioni del giovedì al Cinema Centrale. Con l’obiettivo di proseguire il consolidato percorso di valorizzazione del cinema d’autore e delle opere cinematografiche più significative del momento, il Circolo propone anche in questa nuova serie di serate una selezione di film di grande qualità, tra prime visioni contemporanee e opere di rilievo storico-artistico. La programmazione include titoli di registi internazionali acclamati e opere che stimolano la riflessione sul presente e sulla storia del cinema. In calendario, tra gli altri: Stasera alle 21.15 sarà la volta di “Sorry, Baby di Eva Victor“(opera prima, in lingua originale sottotitolata). 🔗 Leggi su Lanazione.it
