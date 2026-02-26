Sopralluogo della task force di Vadalà in quattro siti contaminati

Una task force guidata dal Generale Vadalà ha effettuato un sopralluogo in quattro aree di Marcianise, tutte interessate da contaminazioni ambientali. L’intervento rientra nelle attività di monitoraggio e controllo messe in atto per verificare lo stato di inquinamento e valutare eventuali interventi di bonifica. Le operazioni si sono svolte senza incidenti e nel rispetto delle procedure previste.

Sopralluogo della task force del Generale Vadalà su quattro siti contaminati a Marcianise, nell'ambito del programma di tutela del territorio e contrasto al degrado ambientale. Nella mattinata odierna (26 febbraio), su impulso della gestione commissariale, si è svolto un articolato sopralluogo.