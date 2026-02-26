Sopralluogo della task force di Vadalà in quattro siti contaminati

Da casertanews.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una task force guidata dal Generale Vadalà ha effettuato un sopralluogo in quattro aree di Marcianise, tutte interessate da contaminazioni ambientali. L’intervento rientra nelle attività di monitoraggio e controllo messe in atto per verificare lo stato di inquinamento e valutare eventuali interventi di bonifica. Le operazioni si sono svolte senza incidenti e nel rispetto delle procedure previste.

Sopralluogo della task force del Generale Vadalà su quattro siti contaminati a Marcianise, nell'ambito del programma di tutela del territorio e contrasto al degrado ambientale. Nella mattinata odierna (26 febbraio), su impulso della gestione commissariale, si è svolto un articolato sopralluogo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Crans Montana, i quattro banchi vuoti al Virgilio di Milano e la task force di psicologi tra gli studentiSi rientra a fatica a scuola dopo le vacanze natalizie segnate da una tragedia che non solo ha stroncato la vita di decine di persone, coetanei, ma...

Locali della movida, stretta della Prefettura: istituita task force mista per controlli e verificheUn decreto del Prefetto di Napoli Michele di Bari istituisce da oggi “Gruppi misti” coordinati da dirigenti della Prefettura composti da personale...

Temi più discussi: Task force nell’ecomostro: liquami e carcasse; Sei mesi ai Giochi del Mediterraneo, nuovo sopralluogo del ministro Abodi nei cantieri: Trasformazione significativa; Movida, si lavora ad una soluzione comune; Giochi del Mediterraneo, sopralluogo a Taranto a sei mesi dall’inaugurazione.

I danni dell’alluvione. Sopralluogo di de Pascale: Task force SanternoSopralluogo in Vallata a Fontanelice, due giorni fa, per il presidente della Regione Michele de Pascale e per la sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini. Sotto la lente ... ilrestodelcarlino.it

Frana sulla Statale, il sopralluogo del sindaco e gli aggiornamentiPESARO - Task force al lavoro per liberare la Statale Adriatica e mettere in sicurezza il versante del monte Ardizio a Pesaro interessato da una frana che si è staccata ieri sera in tarda serata e che ... corriereadriatico.it