Due politici di Rio de Janeiro sono stati coinvolti in un procedimento legale legato all’omicidio dell’attivista brasiliana Marielle Franco. Sono stati accusati di aver fornito supporto ai responsabili dell’evento. Le indagini hanno portato alla luce il ruolo di alcuni ex agenti di polizia nel tentativo di nascondere le prove. La vicenda continua ad avere risonanza nel paese.

La Corte Suprema brasiliana ha condannato quattro uomini, tra cui due politici, per l’omicidio dell’attivista Marielle Franco, chiudendo così il lato giudiziario di un caso molto discusso, non solo in Brasile. Nel 2024 per l’omicidio c’era stata una prima condanna, di due ex poliziotti ritenuti gli esecutori, ma non erano ancora stati individuati i mandanti né le motivazioni. Marielle Franco era una consigliera comunale di Rio de Janeiro e attivista femminista. Venne uccisa nel 2018, insieme al suo autista Anderson Gomes, con quattro colpi di pistola alla testa, mentre tornava in auto da un evento pubblico sui diritti delle donne nere. A un semaforo un’auto si era affiancata alla sua, e da lì erano stati sparati i colpi che avevano ucciso lei e Gomes. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Sono stati condannati i mandanti dell’omicidio dell’attivista brasiliana Marielle Franco

Brasile, condannati i due mandanti dell’omicidio dell’attivista Marielle FrancoI fratelli Domingos e Chiquinho Brazão, ex consigliere della Corte dei Conti di Rio de Janeiro ed ex consigliere comunale, poi deputato federale,...

Slovacchia, i presunti mandanti dell’omicidio di Ján Kuciak a processo per la terza voltaIl 26 gennaio si è aperto il Slovacchia il terzo processo ai presunti mandanti del duplice omicidio del giornalista investigativo Ján Kuciak e della...

Temi più discussi: Caso Marielle Franco: condannati i fratelli Brazão per l'assassinio dell'attivista; CINA: CONDANNATI MEMBRI DELLA BANDA DI XU FAQI; Giuseppe Calabrò 'u Dutturicchiu, 76 anni, resta in carcere: L'omicidio di Cristina Mazzotti fu il suo biglietto da visita per la 'ndrangheta; Torture in carcere a Cuneo, quattro condanne con rito abbreviato.

Bari, condannati 12 militanti di CasaPound per riorganizzazione del partito fascista e aggressioniIl processo riguarda l’ aggressione del 21 settembre 2018 nel quartiere Libertà di Bari ai danni di alcuni manifestanti antifascisti, di ritorno da un corteo organizzato otto giorni dopo la visita ... giornaledipuglia.com

Dalla Lega a Vannacci, i reduci di CasaPound condannati predicano ancora odio nel centrodestraAlberga, Finamore, Cascella e gli altri: chi sono e dove sono approdati i militanti condannati a Bari per riorganizzazione del partito fascista ... bari.repubblica.it

Giustizia per Marielle Franco. A Rio de Janeiro condannati a 76 anni di carcere i fratelli Brazão, i due politici di Bolsonaro che ne ordinarono l'omicidio otto anni fa. x.com

21 anni fa moriva il nostro fondatore Peter Benenson e noi non abbiamo mai smesso di lottare per tenere accesa la candela dei diritti umani. Lo abbiamo fatto e lo facciamo ancora oggi per persone come Stefano Cucchi, Ahmadreza Djalali, Marielle Franco...p - facebook.com facebook