Sondaggi politici | scende il centrodestra anche sul referendum

Secondo gli ultimi sondaggi, il centrodestra mostra segnali di flessione sia nelle intenzioni di voto che nelle preferenze degli italiani in vista del referendum. La Supermedia AgiYouTrend evidenzia un calo di consensi per le forze di coalizione e una maggiore indecisione tra gli elettori, influenzando così gli scenari politici attuali.

La coalizione al governo perde l’1,2 per cento nelle intenzioni di voto. E il vantaggio del “sì” si assottiglia sempre di più. La nuova Supermedia AgiYouTrend vede il centrodestra in difficoltà, sia per quanto riguarda l’intenzione di voto degli italiani, sia per la scelta degli elettori in ottica referendum. La coalizione al governo in due settimane ha perso infatti l’1,2 per cento. E continua ad assottigliarsi il margine di vantaggio del “sì” (posizione della maggioranza) in vista della consultazione referendaria relativa alla riforma della giustizia. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, Fratelli d’Italia è dato al 29 per cento (-0,6), Forza Italia all’8,9 per cento (-0,2) e la Lega al 7 per cento (-0,4). 🔗 Leggi su Lettera43.it

