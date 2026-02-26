Cosa: Debutto in prima nazionale della commedia Soli.. Dove e Quando: Roma, Fortezza Est (Tor Pignattara), dal 5 al 7 marzo 2026.. Perché: Una riflessione ironica e profonda sulla mercificazione degli affetti nel mondo contemporaneo.. L’evoluzione delle relazioni umane nell’era della comunicazione digitale ha portato a una trasformazione radicale del concetto di intimità. In questo scenario si inserisce Soli, la nuova commedia scritta da Sarah Sammartino e diretta da Riccardo Sinibaldi, che approda in prima nazionale sul palco di Fortezza Est dal 5 al 7 marzo 2026. Lo spettacolo non è solo una rappresentazione teatrale, ma uno specchio deformante – eppure lucidissimo – della società attuale, dove ogni sentimento sembra poter essere catalogato, prezzato e venduto come un qualsiasi bene di consumo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Soli: l’amore a pagamento debutta a Fortezza Est

