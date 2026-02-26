Un ragazzo di circa 14 anni viene colpito a terra da soldati israeliani in Cisgiordania, mentre si contorce e perde sangue. La scena ripresa dal video mostra il giovane ferito, senza che nessuna ambulanza si avvicini per aiutarlo. La situazione evidenzia la presenza di forze militari e la mancanza immediata di soccorsi sul luogo dell’incidente.

Un ragazzo di nemmeno 15 anni che giace a terra, ferito. Perde sangue, si contorce. Intorno a lui 14 soldati e nemmeno un’ambulanza. I militari sono tutti in piedi, parlano tra loro, alcuni si guardano intorno. Nessuno fa nulla per soccorrere il giovane che è in fin di vita. Le immagini sono state girate in Cisgiordania e mostrano la morte di Jad Jadallah, 14enne palestinese, colpito a distanza ravvicinata dall’esercito israeliano in un campo profughi di al-Far’a, 10mila abitanti tra Jenin e Nablus. Il fatto risale a fine novembre 2025 ed era già stato raccontato sui media arabi e su Al Jazeera. Oggi la Bbc pubblica una lunga inchiesta in cui ricostruisce nel dettaglio l’uccisione del ragazzo, con immagini, diversi video (tutti verificati), voci di testimoni oculari e della famiglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Soldati israeliani sparano a un 14enne in Cisgiordania e lo lasciano morire dissanguato: la Bbc pubblica il video

Cisgiordania, il video dell'attacco dei coloni israeliani a un piccolo villaggio beduinoDurante la notte, i coloni israeliani hanno fatto irruzione nel piccolo villaggio beduino di Khirbet al-Sidra in Cisgiordania, attaccando palestinesi...

Cisgiordania, palestinese preso a bastonate da coloni israeliani: il video della brutale aggressioneDecine di uomini mascherati, armati di bastoni, hanno fatto irruzione in un vivaio e aggredito un uomo palestinese, Basim Saleh Yassin, 67 anni.

Argomenti discussi: Flotilla, diretta racconti dalle imbarcazioni: Acqua con idranti su navi ed esplosioni intorno a imbarcazioni.

«Soldati israeliani sparano a un 14enne palestinese e restano a guardarlo morire bloccando i soccorsi». L'inchiesta della Bbc e il video chocL'episodio risale a quattro mesi fa. Le immagini, i testimoni, i familiari: il ragazzino chiede aiuto ma viene ignorato. L'Idf: «Un terrorista che lanciava pietre». Il piccole rimane a terra oltre 40 ... corriere.it

Strage a Gaza: inchiesta accusa gli israeliani di aver colpito un convoglio di soccorso e giustiziato i sopravvissutiSoldati israeliani hanno sparato più di 900 colpi contro un convoglio di veicoli di emergenza palestinesi chiaramente identificati a Gaza prima di avanzare e uccidere i soccorritori sopravvissuti. globalist.it