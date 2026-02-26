Smart reorder dà alla tua playlist spotify un tocco da mixologist

Spotify ha recentemente lanciato una nuova funzione che permette agli utenti di personalizzare le playlist in modo più intuitivo. Questa novità si inserisce in un contesto in cui la piattaforma cerca di migliorare l’interazione e la soddisfazione degli ascoltatori, offrendo strumenti semplici e immediati per creare ambienti musicali più adatti ai gusti individuali.

Nel panorama audio odierno, Spotify continua a introdurre innovazioni mirate sia all’offerta di contenuti che all’esperienza di ascolto. Tra le novità più rilevanti emerge Smart Reorder, una funzione che ottimizza automaticamente l’ordine dei brani all’interno delle playlist, proponendo transizioni più naturali e fluidi passaggi tra tracce diverse. L’obiettivo è offrire un effetto da mixaggio professionale, integrando nuove possibilità senza stravolgere la struttura della playlist. Smart Reorder non rappresenta una rivoluzione totale, ma un complemento evoluto rispetto a una funzione già presente lo scorso anno: le transizioni seamless tra brani. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

L’AI di Spotify crea la tua playlist perfetta: disponibile ora in EuropaSpotify porta in Europa le Prompted Playlists, la funzione basata su intelligenza artificiale che genera playlist partendo da semplici descrizioni...

Youtube premium: playlist generata da intelligenza artificiale sulla tua appun aggiornamento mirato per gli abbonati YouTube Premium introduce una funzione di playlist generata dall’IA.

