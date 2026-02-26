Sky Sport ha annunciato di aver ottenuto i diritti per trasmettere i prossimi Campionati Europei di pallavolo, sia maschile che femminile, in programma nel 2026. La piattaforma televisiva si prepara così a offrire agli appassionati una copertura completa delle competizioni, garantendo la possibilità di seguire le partite più importanti in diretta. La notizia riguarda un salto di qualità nell’offerta sportiva disponibile sul canale.

Nella Casa dello Sport l’estate azzurra del volley inizierà il 21 agosto, quando la Nazionale femminile guidata dal CT Julio Velasco affronterà la Croazia a Göteborg, in Svezia. La squadra capitanata da Anna Danesi sarà inserita nella Pool D e giocherà poi le altre partite della prima fase contro Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia. La fase a eliminazione diretta con gli ottavi di finale è in programma dal 30 al 31 agosto in Cechia e dal 31 agosto al 1°settembre in Turchia. I quarti di finale il 2 settembre in Cechia e il giorno dopo in Turchia, dove si disputeranno anche semifinali e finali il 5 e 6 settembre, a Istanbul. Per i ragazzi di Fefè De Giorgi e del capitano Simone Giannelli, la gara d’esordio sarà contro la Svezia, il 10 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - Sky Sport acquista i diritti della CEV Champions League e degli Europei di pallavolo

