SkiCross Galli Deromedis e Gunsch centrano la qualificazione per gara 2 a Kopaonik

Gli azzurri superano il turno preliminare nella tappa di Coppa del Mondo in Serbia: accesso al tabellone principale per Simone Deromedis, Yanick Gunsch e Jole Galli. Arrivano buone indicazioni per l'Italia dalla tappa di Coppa del Mondo di SkiCross in corso a Kopaonik, in Serbia. Simone Deromedis, Yanick Gunsch e Jole Galli conquistano il pass per la seconda gara del weekend.

Simone Deromedis suda nelle qualificazioni a Kopaonik, Jole Galli brillante. Tomasoni eliminatoA Kopaonik (Serbia) sono andate in scena le qualificazioni della gara-2 in programma sabato 28 febbraio, valida per la Coppa del Mondo di skicross,...

Ski Cross, Kopaonik: Deromedis brilla nelle qualifiche pochi giorni dopo l’oro olimpico. Galli terza, cinque azzurri al via venerdìIl rientro in Coppa del Mondo dopo i Giochi di Livigno è immediato: Deromedis e Tomasoni — oro e argento olimpico nello ski cross — sono già in...

Galli, Deromedis e Gunsch si qualificano per gara 2 nella tappa di Coppa del Mondo di SkiCross a KopaonikSimone Deromedis, Yanick Gunsch e Jole Galli si qualificano per la seconda delle due gare della tappa di Coppa del Mondo di SkiCross di Kopaonik, in Serbia. Il turno preliminare maschile di gara 2, in ... fisi.org

Skicross, Galli terza a Kopaonik. Deromedis fuori dai giochiA Kopaonik, in Serbia, si sono concluse le qualificazioni della seconda gara di Coppa del Mondo di skicross, in programma sabato 28 febbraio. La competizione ha visto Simone Deromedis, Campione Olimpi ... it.blastingnews.com

