Sisu | Il vendicatore per il sequel dell' uomo che si rifiuta di morire è l' ora dell' homevideo

Grazie a Eagle il sequel del film del 2023 sarà disponibile in DVD, Blu-ray, 4K e Steelbook, ma anche in una speciale collection assieme al primo capitolo Sisu - L'immortale. A tre anni dal primo capitolo Sisu - L'immortale, arriva dal 26 febbraio in homevideo anche l'esplosivo sequel Sisu: Il vendicatore, che vede Jorma Tommila di nuovo nei panni del silenzioso e letale Aatami Korpi, uomo che si rifiuta di morire, mentre Stephen Lang ricopre il ruolo del villain. L'avvincente storia tra sangue, ghiaccio e vendetta è distribuita da Eagle Pictures che ha rilasciato il film in ben quattro edizioni, ovvero DVD, Blu-ray, 4K UHD e in un'imperdibile Steelbook 4K che potete acquistare anche su Film & More. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

SISU: IL VENDICATORE Trailer Ufficiale Italiano (2025) Jorma Tommila, Stephen Lang | On Demand

