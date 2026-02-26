In Colorado si lavora a una nuova legge che prevede l'integrazione di un sistema di verifica dell’età direttamente nei dispositivi. Al momento della prima configurazione, il sistema operativo dovrebbe attestare se l’utente ha l’età richiesta per utilizzare determinate app. La proposta si concentra sulla possibilità di controllare l’accesso ai contenuti digitali in modo più diretto e immediato.

l’attuale scenario legislativo in Colorado mira a introdurre un sistema di attestazione dell’età sui dispositivi informatici, delegando la verifica al sistema operativo al momento della prima configurazione. l’obiettivo principale è proteggere i minori dall’esposizione a contenuti sensibili e da rischi legati all’uso dei social, definendo una classificazione di età gestita direttamente dal dispositivo invece che a livello di singola applicazione. la proposta SB26-051, presentata dai legislatori senatore matt ball e rappresentante amy paschal, richiama l’esempio della legge californiana per affidare la verifica dell’età ai fornitori di sistemi operativi. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Sistema operativo determina se sei abbastanza vecchio per usare un’app

