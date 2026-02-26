siria scambio di prigionieri tra governo e milizie druse a sweida

Le forze siriane e le milizie druse di Sweida hanno portato a termine uno scambio di prigionieri, coinvolgendo persone catturate durante i recenti scontri. L'operazione si è svolta giovedì e rappresenta un passo importante nelle tensioni locali. La notizia riguarda un episodio di confronto tra le parti coinvolte nel conflitto.

Le forze governative siriane e le milizie druse che controllano parte della provincia meridionale di Sweida hanno effettuato giovedì uno scambio di prigionieri catturati negli scontri della scorsa estate. Si tratta di un raro segnale di apertura verso una possibile soluzione politica alle tensioni ancora vive nel Paese. È il primo progresso concreto nei tentativi di mediazione promossi da Stati Uniti e Giordania. Damasco ha consegnato 25 detenuti, mentre le autorità locali druse ne hanno rilasciati 61 presso un checkpoint nell’area di al-Matuna, nel nord della provincia. Lo scambio è stato facilitato dal Comitato Internazionale della Croce Rossa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

