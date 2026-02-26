Siracusa sei punti di penalità e presidente inibito | il club

Il Siracusa si trova ad affrontare una sanzione significativa che influisce sulla classifica, con sei punti di penalità applicati alla squadra. Contestualmente, il presidente del club riceve un provvedimento che lo tiene lontano dalle attività ufficiali per sei mesi. La situazione crea un impatto immediato sulla squadra e sulle dinamiche interne del club.

Il Siracusa subisce una pesante penalizzazione in Serie C, con sei punti di penalizzazione e l’inibizione del presidente Alessandro Ricci per sei mesi. La decisione del Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, arriva dopo il deferimento del club siciliano lo scorso 30 dicembre per violazioni amministrative. La sanzione, che colpisce duramente la classifica degli aretusei, arriva in un momento di incertezza societaria per il club. La penalizzazione di sei punti, da scontare nella corrente stagione sportiva, rappresenta un duro colpo per il Siracusa, che si trova attualmente al penultimo posto nel girone C della Serie C. La situazione societaria del club, inoltre, continua a essere incerta, con rumors che si susseguono senza una definizione certa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

