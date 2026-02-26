Siracusa | rivoluzione fiscale 2026 ecco le novità che cambiano tutto

Siracusa diventa epicentro di un dibattito cruciale per l'economia italiana. L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa ha organizzato un incontro dedicato alle novità della legge di bilancio 2026 e alla cosiddetta rottamazione quinquies. L'evento, in collaborazione con la casa editrice Eutekne, si terrà a Siracusa e vedrà la partecipazione di professionisti, imprenditori e cittadini interessati. Al centro dell'analisi ci sono le recenti modifiche normative, inserite nel percorso di riforma fiscale avviato dal Governo negli ultimi due anni. L'appuntamento si propone di offrire una... 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Sanremo 2026: le novità che cambiano il Festival (e i Big che faranno parlare)