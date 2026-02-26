Siparietto irresistibile a Rai Radio 2 | Can Yaman è un toro e microfono tra il seno il web è impazzito

Durante una puntata di Rai Radio 2, si è verificato un momento divertente con Can Yaman che, scherzando, si è descritto come un toro e ha fatto ridere il pubblico con una battuta spontanea. L’attore ha interagito con il microfono in modo non convenzionale, lasciando tutti sorpresi e creando un episodio che ha catturato l’attenzione degli ascoltatori.

Dopo il glamour del palco dell'Ariston, Elettra Lamborghini cambia registro ma non energia. Subito dopo la seconda esibizione a Sanremo 2026 con " Voilà ", la cantante è passata negli studi di Rai Radio 2 per la tradizionale intervista post-performance. Quello che doveva essere un commento sulla serata si è trasformato in uno show nello show: battute, doppi sensi e momenti di imbarazzo che hanno rapidamente fatto il giro del web. Ancora una volta, Elettra si conferma protagonista anche fuori dal palco. Come da consuetudine per i Big in gara, l'artista è stata accolta da Ema Stokholma e Gino Castaldo per commentare emozioni e retroscena della serata.