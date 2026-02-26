Silt Trio di Luke Stewart in programma una serata di jazz afroamericano

26 feb 2026

Sabato 28 alle 21.30 il Torrione di Ferrara accoglie il Silt Trio di Luke Stewart, un gruppo che interpreta il jazz afroamericano con un tocco moderno e coinvolgente. La serata promette un viaggio tra suoni profondi e improvvisazioni che richiamano le radici musicali, offrendo un’esperienza ricca di energia e passione.

Sabato 28 (ore 21.30) il Torrione di Ferarra ospita il Silt Trio di Luke Stewart, una formazione che rilegge la tradizione del jazz afroamericano con una sensibilità contemporanea e intensa. Il contrabbasso di Stewart guida il flusso musicale, in dialogo serrato con il sax lirico e inquieto di Brian Settles e la batteria dinamica e poliritmica di Paal Nilssen-Love. Ne nasce un jazz denso ed essenziale, radicato nella storia ma capace di parlare con forza al presente. Il Silt Trio di Luke Stewart è un progetto di grande intensità espressiva, in cui la tradizione del jazz afroamericano viene riletta attraverso una sensibilità profondamente contemporanea. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

