Silent walking tra medioevo e modernità | da Antenore a Sant' Antonio fino a Giuseppe Jappelli

Domenica 8 Marzo 2026. In collaborazione con l'associazione culturale Enetikè vi proponiamo questa interessante passeggiata storico-culturale. Dalla Basilica del Santo al Teatro Verdi, a piedi con le cuffie, attraverseremo il centro di Padova alla scoperta delle innumerevoli tracce di una città che cresce su se stessa da oltre tremila anni, tra strade di antica memoria e vie dal passato più recente. Durante la passeggiata, ci immergeremo nelle atmosfere delle varie epoche grazie al suggestivo intreccio narrativo di musiche e letture di brani letterari, che saranno trasmessi in radio-cuffia ad alta potenza ad integrazione delle spiegazioni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: Camminare nel silenzio per resettare la mente: il nuovo trend del silent walking

Antonio Albanese e Giuseppe Battiston presentano “Lavoreremo da grandi”Cosa: Incontro speciale con gli attori Antonio Albanese e Giuseppe Battiston per la presentazione del film Lavoreremo da grandi.