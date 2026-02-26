Di seguito un comunicato diffuso da Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria: Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria rende noto che in data odierna, nel rispetto del cronoprogramma definito, è stata avviata la fermata temporanea dell’Altoforno 4 nello stabilimento di Taranto, in linea con il piano commissariale elaborato per rendere il sito di Taranto efficiente e operativo, attraverso continuità produttiva e investimenti strutturali, in vista della finalizzazione delle procedure di gara in corso. È previsto il rientro alla piena funzionalità dell’Altoforno 4 entro il prossimo 30 aprile. L'articolo Siderurgico di Taranto: fermata dell’altoforno 4 Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Siderurgico di Taranto: fermata dell'altoforno 4 Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria

