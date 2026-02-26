sicurezza idraulica opere da oltre un milione

Due interventi in territorio aglianese, per 1,3 milioni di euro in totale, finalizzati a migliorare la sicurezza idraulica. Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, nell’assemblea consortile ha approvato definitivamente i finanziamenti derivanti da risorse stanziate dalla Protezione Civile (dopo le alluvioni del 2023 e del 2024) destinate al Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, che è stato individuato tra i soggetti attuatori di interventi, finanziati per un totale di quasi 22milioni di euro. Un milione e 300mila euro è destinato a due interventi che interessano il territorio aglianese. Ai lavori di risagomatura e ampliamento delle sezioni del fosso del Ronco, sono destinati 500mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

