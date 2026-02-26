Sicurezza a scuola | a Pavia un nonno elude la sorveglianza ed entra in classe per schiaffeggiare un alunno

Eludendo la sorveglianza all'ingresso, un parente si è introdotto in aula e ha schiaffeggiato un alunno, accusandolo di bullismo. La dirigenza ha confermato la violazione della sicurezza e condannato l'episodio, ribadendo che la risoluzione dei conflitti tra minori compete esclusivamente al personale scolastico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Voghera, nonno entra in classe e schiaffeggia alunno perché “bullizzava la nipote”Protagonista dell’episodio il nonno della piccola, come riportato dal quotidiano “La Provincia Pavese”.

Voghera, nonno irrompe in classe: accusa un alunno di bullismo e lo schiaffeggiaÈ entrato in una scuola primaria di Voghera, in provincia di Pavia, durante l'ingresso mattutino di insegnanti e alunni, ha raggiunto un'aula e ha...

