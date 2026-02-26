Si scaglia con calci e pugni contro un uomo ipovedente per rubargli il telefono | 18enne arrestato a Milano

Un giovane di 18 anni è stato fermato a Milano dopo aver aggredito con calci e pugni un uomo di 51 anni, che è anche ipovedente, nel tentativo di impossessarsi del suo telefono. L'intera scena è stata notata da alcuni passanti, che hanno dato l'allarme alle forze dell'ordine. La vicenda ha portato all'arresto del ragazzo e all'avvio delle indagini.

A finire nei guai un ragazzo di 18 anni per rapina aggravata nei confronti di un uomo di 51 anni ipovedente. Ieri sera in piazza Duca d'Aosta, zona stazione Centrale a Milano, lo avrebbe aggredito per rubargli il telefono.