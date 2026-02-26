Si accende la fiamma delle Paralimpiadi 2026 Fontana | Il vero spirito olimpico – Il video

Le Paralimpiadi 2026 si avvicinano, portando con sé entusiasmo e aspettative. Le parole di chi segue da vicino l’evento riflettono il forte valore dello sport come occasione di inclusione e sfida personale. I protagonisti si preparano a vivere un’esperienza che va oltre la semplice competizione, testimoniando la forza e la determinazione di chi affronta ogni giorno ostacoli diversi.

(Agenzia Vista) Milano, 25 febbraio 2026 "Un'emozione identica, anzi, forse anche maggiore perché ci sono dei ragazzi che devono affrontare maggiori difficoltà per potersi esprimere, per poter partecipare. È bellissimo, io credo che siano ancora di più lo spirito, il vero spirito olimpico: della capacità di reagire, di non arrendersi mai. Dobbiamo essere vicini a questi ragazzi, dobbiamo fare in modo che la festa continui anche con le Paralimpiadi. Quindi, cari amici lombardi, partecipate più che potete alle Paralimpiadi", così Attilio Fontana durante l'accensione della fiamma paralimpica in piazza Duomo a Milano.

