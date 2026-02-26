Sgarbi riabbraccia l’Avellino | Qui per restare mi gioco il futuro in tre mesi

Un grande ritorno nel cuore della città, con la volontà di restare e costruire qualcosa di duraturo. L’idea di mettere in gioco il proprio futuro in un breve arco di tempo riflette una scelta decisa e determinata. La passione per questo luogo si fa sentire forte, mentre si prepara una nuova fase che promette di essere intensa e coinvolgente.

Tempo di lettura: 3 minuti Non è un semplice ritorno, è una dichiarazione d’amore con vista sul futuro. Lorenzo Sgarbi si riprende l’ Avellino e lo fa con la maturità di chi sa che il tempo delle promesse sta per lasciare spazio a quello dei fatti. Presso lo Store ufficiale del club, l’attaccante ha raccontato le tappe di un ritorno “ lampo ” e le ambizioni di una stagione che per lui profuma di svolta definitiva. “La mattina ho saputo dell’interesse, il pomeriggio era fatta, il giorno dopo ho firmato”. Sgarbi descrive così una trattativa nata e chiusa in poche ore, segno di una volontà ferrea di tornare in Irpinia. Dopo le parentesi altalenanti in Serie B, il classe 2001 ritrova l’ambiente che lo ha consacrato: “Sono felice di essere tornato dove sono stato benissimo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

