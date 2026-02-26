Un rito abbreviato condizionato alla perizia medico legale sulle ferite riportate da Vasile Frumuzache. E’ quella che è stata chiesta – e che il gip ha disposto ieri – dall’avvocato Catia Giachino Dottore che difende Ionut Cristi Guma, romeno di 31 anni, accusato di sfregio per aver gettato l’olio bollente in faccia a Vasile Frumuzache, la guarda giurata di 32 anni, anche lui romeno, che ha ucciso due escort: Denisa Paun, 30 anni, e Ana Maria Andrei, 27 anni. Il giudice ha nominato il medico legale Luciana Sonnellini che dovrà valutare se i danni riportati da Frumuzache al volto sono "permanenti" e, quindi, se può essere contestato il reato di sfregio (che ha pene molto alte). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sfregiò il killer delle escort . Disposta perizia

Il "killer delle escort" cerca di evadere dal carcere col metodo delle lenzuola: "La struttura è una groviera"Allarme nel carcere fiorentino di Sollicciano, dove il "killer delle escort" Vasile Frumuzache si è reso protagonista di un tentativo di evasione,...

Leggi anche: Tenta di scappare dal carcere, catturato il killer delle escort