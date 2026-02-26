Sfreccia in autostrada e inchioda alla vista della Polizia | in auto 3 chili di cocaina

Durante un normale controllo su un’autostrada, un veicolo è stato fermato dalla Polizia. Alla vista degli agenti, il conducente ha accelerato, ma è stato comunque raggiunto e fermato. Nell’auto sono stati trovati tre panetti di cocaina, che sono stati sequestrati. L’uomo è stato portato in commissariato per ulteriori accertamenti.

Un pregiudicato è stato arrestato dalla Polizia Stradale per droga: bloccato in autostrada a Casapulla (Caserta), aveva in auto tre panetti di cocaina.