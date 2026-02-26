S anremo 2026 non dorme mai. Ma per Elettra Lamborghini la movida della riviera è diventata un incubo ad occhi aperti. Tra un’esibizione e l’altra della sua Voilà, la cantante è diventata la regina dei social e dei meme per una protesta che ha unito insonnia, rabbia e una gaffe linguistica già diventata cult: quella dei «festini bilaterali». Sanremo 2026: i look sul palco dell'Ariston. guarda le foto Elettra Lamborghini, le notti in bianco a Sanremo. Tutto è iniziato nel cuore della notte di mercoledì, subito dopo la fine della prima serata. Intorno alle 3:15, sfinita da una giornata di prove e interviste, Elettra ha rotto il silenzio su X e Instagram: «Fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti, vi prego!». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sfinita dal rumore dei party, inventa il tormentone di questo Festival. E spunano le prime ipotesi sui "responsabili"

I tre cacciatori trovati morti sui Nebrodi: «Non si conoscevano». Il giallo dei fratelli e l’anziano nel bosco: le ferite sui corpi e le ipotesiSaranno l’autopsia e gli accertamenti balistici a chiarire la dinamica della morte dei tre cacciatori – Antonio Gatani, 82 anni, e i fratelli Davis e...

Bloccato dal Covid si inventa un nuovo lavoro. "L’illuminazione? Guardando la gente nei parchi. Oggi vivo di questo"Quando la pandemia da Covid stravolgeva le nostre vite, specie sotto il versante lavorativo, le conseguenze sono state di ogni sorta, tra chi si è...