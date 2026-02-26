Sfilata Missoni | maglieria sovrapposizioni e slow attitude

Il tabellone luminoso della Borsa lampeggia mentre lettere verdi e rosse compongono il nome della celebre casa di moda sulla facciata severa di Palazzo Mezzanotte. Piazza degli Affari accoglie l’attesa sfilata di Missoni Autunno Inverno 2026 2027, aprendo uno squarcio di pura poesia urbana e senza tempo nel cuore finanziario di Milano. Sotto un terso cielo di fine febbraio, la moda si fa nuovamente riflessione sul vestire contemporaneo. Sui rigorosi seat cubici, volti noti come l’attrice Margherita Buy, Kelly Rutherford, Olivia Palermo e Chiara Ferragni osservano l’incedere di una narrazione visiva che sfugge abilmente all’urgenza del nuovo a ogni costo. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Leggi anche: La Maison porta a Milano la "Slow Attitude": una collezione fatta di strati avvolgenti, bagliori di lurex e la bellezza del tempo ritrovato

Velature e sovrapposizioni nell’Espressionismo Simbolista di Dominic ChambersEsistono pensieri e verità che non sempre possono essere gridati o espressi con chiarezza, vi sono a volte considerazioni, emozioni, riflessioni che...

Discussioni sull' argomento Da Missoni vanno in scena sovrapposizioni in maglia; Meno io più noi in passerella. Chiuri debutta da Fendi e riscrive una storia condivisa.

MFW: da Missoni, sfila il lusso della lentezza e l’abbraccio della magliaLa Maison porta a Milano la Slow Attitude: una collezione fatta di strati avvolgenti, bagliori di lurex e la bellezza del tempo ritrovato ... iodonna.it

Missoni, sovrapposizioni in magliaDa Missoni il direttore creativo Antonio Caliri recupera il significato della moda che si racconta con la maglieria. style.corriere.it

L'Officiel Italia. Blondie · Heart Of Glass (Single Version / Remastered). Alla Milano Fashion Week, lo show di Alberto Caliri per @Missoni riafferma il cuore vibrante della Maison. Caliri rilegge i codici della griffe del Made in Italy con rispetto e nuova energia, la - facebook.com facebook

Marco sarà oggi alla sfilata di Fendi x.com