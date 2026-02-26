Settempeda premiata | 100 anni di calcio marchigiano onorati a Roma

La Settempeda, centenario del calcio marchigiano, riceverà un prestigioso riconoscimento a Roma Sabato mattina, all'Hotel Hilton Airport di Fiumicino, la società calcistica Settempeda di San Severino Marche sarà premiata con la benemerenza sportiva per i 100 anni di attività. Il club, che ha celebrato il traguardo nel 2025, riceverà il riconoscimento dal Comitato regionale della Federazione Italiana Gioco Calcio durante una giornata dedicata a società e atleti di tutta Italia. Tra i presenti, le più alte cariche sportive nazionali. La Settempeda è una delle realtà più importanti del calcio marchigiano. Il centenario è stato celebrato con diversi eventi e ora si arricchisce di questo significativo riconoscimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Il Carpignano Calcio compie 100 anni: sarà a Roma per ritirare una benemerenza

IMPRESE, OMR AUTOMOTIVE PREMIATA TRA LE '100 ECCELLENZE ITALIANE' LA CERIMONIA A ROMA ALLA CAMERA DEI DEPUTATIOmr Automotive è stata insignita del prestigioso 'Premio d'Eccellenza - 100 Eccellenze Italiane' nel corso della cerimonia ufficiale svoltasi presso...