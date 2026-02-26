Sesso nel centro massaggi | arriva la Finanza sequestrato un locale nel Casertano

Da fanpage.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una operazione delle forze dell'ordine ha portato al sequestro di un centro massaggi nel Casertano, dopo aver riscontrato attività non regolare. Il locale è stato chiuso e una persona coinvolta è stata denunciata dalle autorità, che hanno eseguito i controlli richiesti. L’intervento si inserisce nell’ambito di verifiche volte a contrastare pratiche illecite nel settore.

Un centro massaggi a luci rosse scoperto nel Casertano: arriva la Finanza, locale chiuso e responsabile denunciata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sequestrato furgone con rifiuti speciali ferrosi nel CasertanoTempo di lettura: 2 minutiLa Polizia Provinciale di Caserta, nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto ai reati...

Sesso per curare il cancro: Luca Abete stana finto guaritore nel casertanoDiagnosi improvvisate, formulate “a occhio”, e presunte terapie basate su contatti fisici sempre più ambigui, giustificati come fantomatici “passaggi...

Argomenti discussi: Prostituzione, chiusi due centri massaggi usati come copertura; Andrea, la Bbc: Fece pagare ai contribuenti i massaggi dopo un viaggio in Medio Oriente.

sesso nel centro massaggiSesso nel centro massaggi: arriva la Finanza, sequestrato un locale nel CasertanoUn centro massaggi a luci rosse scoperto nel Casertano: arriva la Finanza, locale chiuso e responsabile denunciata ... fanpage.it