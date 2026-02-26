Sesso nel centro massaggi | arriva la Finanza sequestrato un locale nel Casertano

Una operazione delle forze dell'ordine ha portato al sequestro di un centro massaggi nel Casertano, dopo aver riscontrato attività non regolare. Il locale è stato chiuso e una persona coinvolta è stata denunciata dalle autorità, che hanno eseguito i controlli richiesti. L’intervento si inserisce nell’ambito di verifiche volte a contrastare pratiche illecite nel settore.

