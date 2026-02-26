Servizio civile mostre e riapertura del Bar nel Verdi | le decisioni della Giunta
Oggi a Brindisi la Giunta comunale ha approvato diverse iniziative, tra cui il rilancio del servizio civile, l’allestimento di nuove mostre e la riapertura del Bar nel quartiere Verdi. Questi provvedimenti riguardano vari settori come lo sviluppo economico, la pianificazione territoriale e le attività produttive, segnando un insieme di interventi che interessano diverse aree della città.
La Giunta comunale di Brindisi, nella riunione di oggi, 26 febbraio 2026, ha approvato quattordici provvedimenti istruiti dai Settori: Programmazione economica e sviluppo (10), Civica Avvocatura (1), Attività produttive (1), Pianificazione del Territorio (1), Ragioneria (1).L’esecutivo cittadino. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
