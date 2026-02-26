Servizio civile mostre e riapertura del Bar nel Verdi | le decisioni della Giunta

Oggi a Brindisi la Giunta comunale ha approvato diverse iniziative, tra cui il rilancio del servizio civile, l’allestimento di nuove mostre e la riapertura del Bar nel quartiere Verdi. Questi provvedimenti riguardano vari settori come lo sviluppo economico, la pianificazione territoriale e le attività produttive, segnando un insieme di interventi che interessano diverse aree della città.