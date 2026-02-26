Servizio civile mostre e riapertura del Bar nel Verdi | le decisioni della Giunta

La Giunta comunale di Brindisi ha approvato oggi diverse iniziative, tra cui il rilancio del servizio civile, l’organizzazione di mostre e la riapertura del bar nel quartiere Verdi. Questi interventi coinvolgono vari settori amministrativi e mirano a migliorare la vivibilità e l’offerta culturale della città. Le decisioni saranno ora sottoposte ai passaggi successivi per essere messe in atto.

La Giunta comunale di Brindisi, nella riunione di oggi, 26 febbraio 2026, ha approvato quattordici provvedimenti istruiti dai Settori: Programmazione economica e sviluppo (10), Civica Avvocatura (1), Attività produttive (1), Pianificazione del Territorio (1), Ragioneria (1).L'esecutivo cittadino.