È necessario il passaggio dalla cultura della procedura, spesso paralizzante, a quella del risultato. In un mondo che corre, non possiamo più permetterci che la prudenza e la frammentazione siano la nostra risposta alle crisi. Serve capacità di decidere e assumersi il rischio del cambiamento Di sveglie ne abbiamo avute. Ora bisogna muoversi. L’idea di un Consiglio di sicurezza nazionale, con un consigliere dedicato, circola da anni senza mai concretizzarsi. In un Paese già pieno di tavoli e commissioni, servirebbe per quattro ragioni, che oggi pesano più che mai. Prima: la sicurezza non è più scontata. Gli italiani avevano rimosso la guerra dal proprio orizzonte psicologico, ma dopo ottant’anni, con l’aggressione russa dell’Ucraina, la pace non è più da considerare scontata. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Serve un Consiglio di sicurezza nazionale

Ora più che mai serve un consiglio di sicurezza europeoLa messa in discussione dei legami transatlantici da parte della nuova amministrazione Trump, e il continuo e rapido deterioramento del panorama di...

Leggi anche: Sicurezza sul lavoro, l'appello di Confartigianato: "Basta carta, serve subito un database nazionale"

Gaza, Consiglio di Sicurezza Onu su bozza Usa

Temi più discussi: Riforma urgente | Serve un Consiglio di sicurezza nazionale; Vetrine vuote in viale Ceccarini, la Lega attacca: Riccione in decadenza, serve un Consiglio comunale ad hoc; Caos Atap, serve trasparenza, vogliamo il verbale del consiglio di amministrazione; Autorizzazione paesaggistica e varianti interrate: quando non serve un nuovo titolo.

Servizi sociali appaltati. Serve un Consiglio ad hocConsiglio comunale straordinario per chiedere di discutere il futuro dei servizi sociali che saranno trasferiti dal Comune all’Azienda Speciale Servizi, tranne l’asilo che resterà a gestione diretta. ilgiorno.it

Urbino con il turismo in picchiata, l’opposizione: «Serve un consiglio straordinario»PESARO Turismo ed Urbino non vanno più a braccetto, i dati allarmanti diffusi dall’Osservatorio Istat certificano un calo del 30% delle presenze turistiche nella città ducale da ottobre scorso al ... corriereadriatico.it

Interessante punto di vista, serve per ampliare la mente! Lo consiglio! - facebook.com facebook