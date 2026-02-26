Serie c Ricorso del Lecco per lo stop ai tifosi | Noi svantaggiati nella sfida all’Union

Il Lecco non ci sta e ieri ha inoltrato ricorso nelle sedi competenti contro il divieto di trasferta a Brescia, imposto ai suoi tifosi per la sfida all’Union di sabato alle 14.30. Nella giornata di martedì, il Prefetto di Brescia ha imposto lo stop alla vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Lecco. La rivalità tra le due tifoserie risale a 15 anni fa, quando in un’amichevole ci furono tafferugli costati 13 Daspo ai tifosi lecchesi. "Nel massimo rispetto di chi opera a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, abbiamo deciso di presentare ricorso nell’interesse della Calcio Lecco 1912 e delle centinaia di tifosi che vorrebbero seguire la squadra – dice il presidente Aniello Aliberti (nella foto) -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

