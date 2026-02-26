Serena Brancale si racconta | Sul palco ho trasformato il dolore in musica – Intervista

Dopo l’emozione sul palco dell’Ariston, Serena Brancale condivide con sincerità i suoi pensieri, parlando di come abbia trasformato il dolore in musica. La cantante racconta il suo rapporto con la musica e come questa le abbia permesso di affrontare momenti difficili. La sua intervista rivela un legame autentico tra emozioni vissute e creazione artistica, offrendo uno sguardo diretto sulla sua esperienza.

Serena Brancale si racconta ai nostri microfoni con sincerità dopo l’emozione vissuta sul palco dell’Ariston, dove ha portato un brano profondamente personale dedicato alla madre. Dalla musica vissuta come terapia al legame speciale con la sorella Nicole, fino alla maturità artistica raggiunta e alla pressione di arrivare a Sanremo da favorita, l’artista si apre in un’intervista intensa tra dolore, consapevolezza e voglia di lasciarsi guidare solo dall’arte. Siamo con Serena Brancale. Serena, ti abbiamo vista in lacrime ieri sul palco dell’Ariston con la canzone dedicata a tua madre. Com’è stato per te raccontare questo dolore e soprattutto... 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Serena Brancale si racconta in vista Sanremo 2026: «Tolgo le maschere, sul palco penserò solo a cantare»Ecco cosa ha raccontato Serena Brancale in un incontro con la stampa in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con il brano Qui...

