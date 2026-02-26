Sequestra la ex tenta di strangolarla e buttarla giù dalle scale | arrestato un 41enne Così la donna è riuscita a dare l’allarme

Un uomo di 41 anni è stato fermato a Giardini Naxos, in provincia di Messina, con le accuse di tentato femminicidio, atti persecutori e maltrattamenti ai danni della sua ex fidanzata, oltre che di sequestro di persona e accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Secondo quanto ricostruito dalla procura, infatti, l’uomo avrebbe segregato in casa l’ex fidanzata e le avrebbe sequestrato il cellulare alla ricerca di prove di un suo possibile nuovo rapporto sentimentale. Quindi l’avrebbe picchiata violentemente con calci e pugni, prendendola anche a morsi. Infine avrebbe tentato perfino di strangolarla e di scaraventarla dalla tromba delle scale. 🔗 Leggi su Open.online

Costringe la moglie a dormire senza cuscino e coperte e tenta di strangolarla: arrestato 30enne a CataniaPercosse, minacce e privazioni anche dei beni di prima necessità: era la vita di una giovane donna della provincia di Catania.

Litiga con la donna che lo ospita e tenta di strangolarla con il veloUn cittadino di 29 anni originario del Mali è stato arrestato ieri 17 febbraio dai carabinieri di Calenzano, con l'accusa di tentato omicidio.

