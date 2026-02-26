Separazione delle carriere e soprattutto nuovo Csm | le criticità di una riforma fatta senza condivisione

Una riforma che interessa la separazione delle carriere e il nuovo assetto del Consiglio superiore della magistratura sta suscitando diverse critiche. La mancanza di un confronto ampio e condiviso sembra aver segnato il processo, sollevando dubbi sulla sua stabilità futura. La questione riguarda anche la validità di un cambiamento che, secondo alcuni, potrebbe essere troppo impostato su accordi limitati e poco partecipati.

Ricordo l'indicazione del presidente Mattarella a cercare la condivisione per le riforme costituzionali: quelle riforme dovrebbero durare e per farlo non dovrebbero essere fatte da una maggioranza politica definita. Il risultato potrebbe essere che ad ogni nuova legislatura; ad ogni nuova maggioranza uscita dalle elezioni si potrebbe cambiare le riforme approvate precedentemente. Quella che si terrà a primavera rappresenterà la quinta volta che il corpo elettorale viene chiamato ad esprimersi sopra una riforma costituzionale votata dal parlamento. In due: quella del 2001 sulla riforma del titolo V relativo all'ordinamento regionale e quella...