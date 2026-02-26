Sentenza | rendita Inail per lavoratrice agricola di Palagiano colpita da cancro e altre patologie Tribunale di Taranto

Un procedimento legale riguarda la richiesta di rendita Inail da parte di una lavoratrice agricola di Palagiano, affetta da cancro e altre patologie. La vicenda si concentra sulla valutazione delle condizioni di lavoro e delle responsabilità legate alla sua salute, con il tribunale chiamato a decidere sulla richiesta di indennizzo. La questione apre un dibattito sulle tutele per chi svolge attività agricole e le eventuali conseguenze legali.

Di seguito il comunicato: Nell'immaginario collettivo il fenomeno delle malattie professionali derivanti dall'esposizione a sostante tossiche, con l'insorgenza di patologie tumorali, è immediatamente associato agli insediamenti industriali, soprattutto in un territorio come il nostro in cui la presenza dell'industria pesante è massiva. Eppure può interessare anche il mondo agricolo i cui lavoratori possono essere esposti all'inalazione di sostanze chimiche e di fumi di lavorazioni che possono rilevarsi nocive per la salute, fino a comprometterla in modo sostanziale. Va in questa direzione la sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Taranto che, Presidente Giudice Dott. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Sentenza: rendita Inail per lavoratrice agricola di Palagiano colpita da cancro e altre patologie Tribunale di Taranto Ricerca, nuove terapie contro il cancro grazie a IA e farmaci già in uso per altre patologieAirc, la Fondazione per la ricerca sul cancro, finanzierà per cinque anni il gruppo di Bioinformatica della Scuola Normale di Pisa per un progetto... Palagiano, Scalera: “Inondazioni e criticità idrogeologica nel territorio di Palagiano. La Regione intervenga immediatamente per la messa in sicurezza”Tarantini Time Quotidiano“Nel novembre del 2023 presentai richiesta di audizione per affrontare la questione della salvaguardia del territorio... Rendita Inail dopo un linfoma a bracciante agricola del TarantinoIl Tribunale del Lavoro di Taranto, presieduto dal giudice Cosimo Magazzino, ha riconosciuto la rendita Inail per linfoma non-Hodgkin e per ulteriori patologie osteoarticolari in favore di una lavorat ... ansa.it Si rompe la caviglia in smart working, per i giudici è infortunio sul lavoro: sentenza contro Inail a PadovaSentenza contro Inail a Padova: riconosciuto l'infortunio sul lavoro a una donna che si è rotta la caviglia mentre lavorava da casa in smartworking. virgilio.it