Seminario La melodia del futuro risuona nel presente per incontrare in libertà i propri compiti di vita L’individuo nel settennio centrale della biografia 28 – 35 anni

Sabato 21 e Domenica 22 marzo 2026 presso il Centro Studi educativi “Kèleuthos” a Parona (Verona) studio del testo Teosofia di Rudolf Steiner, a cura di Paola Forasacco. “La melodia del futuro risuona nel presente per incontrare in libertà i propri compiti di vita. L’individuo nel settennio centrale della biografia, 28 – 35 anni”, a cura di Manola Sgarbi e Camilla SirtoriAttività artistica: euritmia a cura Mattia Pircali. Il settennio centrale della biografia porta con sé l’incontro e l’integrazione di due gesti interiori.: il gesto del ricevere che parla di ciò che abbiamo acquisito grazie a educazione, formazione, prime scelte ed esperienze nel mondo e il gesto del dare che parla di futuro, di cammino individualità, di compito di vita. 🔗 Leggi su Veronasera.it

L’atlante del calcio mondiale secondo Riccardo Pecini: “Il presente è nel Maghreb, il futuro sarà nel Caucaso”Il calcio del presente è nel Grande Maghreb, per talenti, infrastrutture e passione della gente.

Fine controversa di 28 anni dopo spiegata nel trailer del sequelIl panorama cinematografico dedicato ai temi dell’apocalisse e dei virus ha visto negli ultimi anni uno sviluppo continuo, con film e sequel che...

Discussioni sull' argomento A Reggio 65 anni in musica con il Coro San Paolo: domenica la festa in Seminario · ilreggino.it; Mirabella Eclano, due workshop sull’arte e la musica; Un milione di euro spariti dalle casse del Seminario Scrosoppi di Udine; Ivano Fossati torna con la Casa del Pensiero: seminari e incontri con gli studenti.

Musicoterapia di gruppo a Palazzo Serra di Cassano: risonanze dell'anima, la melodia del cambiamentoIl suggestivo Palazzo Serra di Cassano ha fatto da cornice a un evento davvero interessante: un seminario di musicoterapia di gruppo organizzato dal CRPG di Napoli, guidato dalla dottoressa Orietta ... napolitoday.it