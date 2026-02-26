Segregata picchiata e presa a morsi nel Messinese | arrestato l' ex per tentato femminicidio
Segrega in casa l'ex fidanzata, gli sequestra il cellulare alla ricerca di prove di un suo possibile nuovo rapporto sentimentale, la picchia violentemente colpendola con calci e pugni, prendendola anche a morsi e tenta perfino di strangolarla e di scaraventarla dalla tromba delle scale. E' l'accusa contestata a un 41enne che è stato fermato a Giardini Naxos, nel Messinese, dai carabinieri della compagnia di Taormina in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura di Messina per tentato femminicidio, atti persecutori, maltrattamenti, sequestro di persona e accesso abusivo a un sistema informatico o telematico. Il gip di Messina ha convalidato il fermo ed emesso, nei confronti dell'indagato, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Segregata, picchiata e presa a morsi: arrestato l’ex fidanzato 41enneSequestra la sua ex fidanzata, la picchia con calci, pugni e morsi e tenta di strangolarla.
Donna segregata in casa e picchiata per 24 ore: arrestato marocchinodi Antonio Borrelli – Nella frazione Remondò di Gambolò i vicini della casa degli orrori hanno raccontato di aver sentito per ore delle grida di...
