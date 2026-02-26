Segregata picchiata e presa a morsi | arrestato l’ex fidanzato 41enne

Sequestra la sua ex fidanzata, la picchia con calci, pugni e morsi e tenta di strangolarla. È successo a Giardini Naxos, in provincia di Messina, dove un uomo 41enne è stato arrestato nella prima mattina di oggi per tentato femminicidio ai danni della sua ex fidanzata. Il provvedimento restrittivo nasce da un intervento eseguito dai carabinieri della compagnia di Taormina nella notte tra sabato 21 e domenica 22 febbraio. A dare l’allarme sono stati i genitori della vittima 35enne (che aveva chiesto aiuto a loro dopo essere riuscita a rientrare in possesso del telefonino), spiegando che la figlia era stata segregata e violentemente percossa all’interno della sua abitazione di Giardini Naxos. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

