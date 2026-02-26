Segrega in casa per ore l'ex fidanzata e cerca di strangolarla | la donna si salva chiamando i genitori

Un uomo di 41 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio: ha chiuso in casa per ore la ex fidanzata tentato di ucciderla strangolandola e gettandola giù dalle scale. Lei si salva riuscendo a contattare con il cellulare i genitori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Catania, tenta di strangolare e accoltellare la moglie: 54enne si salva chiamando i famigliariL’uomo, pregiudicato, è stato fermato dai carabinieri a Biancavilla dopo l’allarme lanciato dai familiari della donna.

Picchia e imprigiona in casa una donna per 24 ore: lei si salva inviando coordinate gps a un amicoGambolò (Pavia), 12 dicembre 2025 – Per ventiquattro ore è rimasta prigioniera di un marocchino di 32 anni, che ha alle spalle numerosi precedenti,...

