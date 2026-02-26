Sea of Remnants l’anteprima | forza tutti all’arrembaggio!

Un nuovo videogioco si presenta con un’anteprima che invita all’azione. Il titolo utilizza il mare come elemento centrale, non solo come sfondo, ma come parte integrante del suo mondo. I giocatori saranno chiamati a esplorare ambienti marini e affrontare sfide legate alla navigazione e alla sopravvivenza. L’interesse si concentra sulla capacità del gioco di coinvolgere gli utenti in un’avventura marina intensa.

Ci sono giochi che scelgono il mare come sfondo e poi ci sono giochi che scelgono il mare come struttura. Sea of Remnants appartiene alla seconda categoria: non è semplicemente un’avventura ambientata tra isole e tempeste, ma un progetto che prova a trasformare l’oceano in grammatica narrativa, in spazio di perdita e scoperta, in superficie instabile su cui costruire un’identità. Lo fa utilizzando strumenti chiaramente “ gigioni ” come diciamo qui nello stivale, ma è un compromesso tutto sommato accettabile conoscendo chi c’è dietro. L’alpha test che abbiamo potuto provare nelle scorse settimane lascia intravedere un titolo ambizioso, consapevole delle suggestioni a cui si ispira ma determinato a non limitarsi alla replica di modelli già consolidati. 🔗 Leggi su Screenworld.it

