Se una libreria è un bosco a Milano si respira meglio Ecco la Biblioteca Sportiva dedicata a Mura

Aprire una libreria in città è come piantare un bosco, poi si respira meglio, perché i libri spalancano la mente, fanno circolare idee, ossigenano la fantasia. Da ieri a Milano si respira un filo meglio: è stato inaugurato il boschetto di Gianni Mura, una Biblioteca Sportiva intitolata a un gigante del nostro mestiere, sbocciato alla Gazzetta dello Sport (1964-72) e, dal 1976, firma storica di Repubblica. Studiava greco e latino al liceo, la compagna di banco gli disse: "Tu che scrivi bene. Guarda che alla Gazzetta cercano cronisti". Aveva 19 anni. Cominciò tutto. Cantò lo sport, senza perdere di vista la vita che gli girava attorno. Pugni ai potenti, carezze agli ultimi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Apre a Milano una biblioteca dello Sport dedicata a Gianni Mura: dove si trova e gli orariMilano – Apre a Milano una biblioteca dello Sport e viene dedicata a Gianni Mura, indimenticato cronista sportivo scomparso nel 2020 a 74 anni.

A Milano ha aperto la biblioteca dello sport (dedicata a Gianni Mura)Si trova nel quartiere Isola, al civico 3 di via Confalonieri, ed ospita circa 2.

